“Me mato por una voz como la tuya”: Olana Liss rompe el escenario de La Voz

Tras la versión tan original que ha creado Patrick Amos en el escenario de La Voz, llegar el turno de Olana Liss. Los coaches van agotando sus superbloqueos, y el primero en hacerlo ha sido Pablo López que se ha quedado sin ellos en esta segunda gala.

Olana Liss ha entrado en el escenario de La Voz pisando fuerte. La talent ha empezado a cantar y tras las primeras letras, Malú no ha dudado en pulsar el botón y darse la vuelta. ¡Ya está dentro de La Voz!

¡Menudo flipe de actuación! Antonio Orozco y Luis Fonsi han sido los siguiente en darse la vuelta al final de la actuación y es que Olana ha roto el escenario de La Voz con su espectacular potencial.

Malú no lo podía creer, y ha empezado a convencer a la talent: “Antes de que te puedan seducir, yo me he dado la vuelta la primera”, ha señalado.

La coach ha usado todas sus armas: “Me mato por una voz como la tuya, quiero que aprendamos juntas”, ha señalado Malú.

De hecho, Malú, mientras estaba hablando ha pulsado el botón del superbloqueo sin querer y ha bloqueado a Luis Fonsi… ¡Menudo momento tan gracioso el que acabamos de vivir!