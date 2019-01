MÁS DE LA VOZ | PROGRAMA 4

Durante el calentamiento con la vocal coach Lucía Collado, Lola Jiménez se ha mostrado muy confidente y segura de controlar a la perfección su voz. Sin embargo, la talent se ha derrumbado tras el ensayo de las 'Audiciones a ciegas': "No me ha gustado cómo me ha salido", confesaba Lola entre lágrimas.