Malú pide perdón a sus talents por la situación que vivieron en su Batalla: “Han estado decaídos, me da rabia”

El equipo de Malú cerró sus Batallas con una actuación un tanto agridulce. Carmen, Carlos y Raúl se subieron al escenario sabiendo que solo uno de los tres pasaría a los Asaltos. Por ello, su versión de La Mudanza de Niña Pastori fue más especial.

Finalizada la actuación, los tres su fundieron en un emotivo abrazo que ya sonaba a despedida y a agradecimiento puro por todo el trabajo que han realizado. Malú ha comentado que toda esta situación le ha generado mucha pena porque los tres jóvenes salieron conociendo la situación a la que se enfrentaban.

“No han sido ellos sobre el escenario”, ha comentado la coach. Tal vez Malú pensaba que llegaría a esta última Batalla con otro hueco más, pero las circunstancias fueron otras y solo uno de ellos tendría la oportunidad de pasar a los Asaltos.

“No se han mostrado como ellos cantan, han estado nerviosos y decaídos”, ha añadido Malú, con sus tres talents visiblemente emocionados sobre el escenario, una situación que le ha dado a la coach “mucha pena y mucha rabia”.

Pero el hecho de que no hayan dado lo mejor sí no significa que hayan estado bien, Malú los ha animado con un mensaje que espera que tengan siempre presente: “Os ha visto mucha gente cantar, esto empieza aquí, no se acaba. En ningún momento aquí nadie pierde”, ha sentenciado la coach. ¡Revive este emotivo momento del team Malú!