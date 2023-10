Estos son los talents que han logrado un pleno en las Audiciones a ciegas de La Voz 2023

La quinta edición de La Voz ha dejado el listón muy alto. Pasan los años y siguen sorprendiéndonos los grandes talentos que encontramos en nuestro país.

Tras la última gala de Audiciones a ciegas, repasamos quienes son los talents que más han arrasado en el escenario con un pleno. Y es que, Malú, Pablo López, Antonio Orozco y Luis Fonsi han coincidió en más de una ocasión pulsando el botón por el mismo talent.

Este año, la batalla ha sido más complicada que nunca porque La Voz ha traído la novedad del superbloqueo y aunque los coaches hayan girado sus asientos podían ser superblqueados y quedarse sin el talent por el que estaban luchando.

Lo cierto es que este año han sido varios los artistas que han logrado un pleno en La Voz 2023. ¡Los repasamos!

Lucas Feliz, la voz que emocionó a los coaches

La Voz 2023 arrancaba con un Audición que jamás olvidaremos, la de Lucas Feliz. EL talent de 19 años enamoraba al cantar La niña de la linterna, un tema del propio Pablo López.

Su voz traspasaba el alma de los cuatro coaches que no dudaron en girar su silla al escucharle cantar. Sin palabras, emocionados y con la piel de gallina: así reaccionaron los coaches con la actuación de Lucas Feliz.

A pesar de los grandes elogios que obtuvo el talent por parte de los cuatro coach, el joven de 19 años tenía muy claro quién era su favorito. Su debilidad por Pablo López dejaba sin opciones a los coaches que vieron como una de las mejores voces de la edición se marchaba con el malagueño.

Phindile, un talento inigualable

La actuación de Phindile fue apoteósica. La talent, que canta en el musical del Rey León, dejo sin palabras a los coaches con su actuación.

Su voz conquistó a Malú, Luis Fonsi, Antonio Orozco y Pablo López. Los cuatro hicieron todo lo posible por convencer a la talent de que se marcharán a su equipo. Todos querían una voz como la suya en sus filas.

Tras mucho pensárselo, Phindile daba una sorpresa a Luis Fonsi al decidir marcharse a su equipo. ¡Qué momentazo!

Bárbara Calipso, no hay nadie como ella

Bárbara Calipso causó una gran revolución en el plató de La Voz. Su actuación con un tema de Ayo demostró tener una personalidad única.

Los cuatro coaches no dudaron en girarse, quería tenerla en su equipo. Bárbara es una de esas talents que no se encuentran fácilmente y por eso Malú, Luis Fonsi, Antonio Orozco y Pablo López no dudaron en pelear hasta el final.

A Bárbara le gustó un detalle de Antonio Orozco, y es que el coach conocía a la artista de su canción. Sin duda, eso fue un punto positivo para el barcelonés, que se llevó a la talent a su equipo.

Julieta, country en estado puro

A sus 18 años, Julieta se subía por primera vez al escenario de La Voz. La talent sorprendía a los coaches cantando Tennessee whiskey, un tema muy country que no se solía ver en el programa.

Los cuatro no dudaron en girar su silla, aunque Malú sabía que la batalla contra sus compañeros era muy complicada, lo intentó hasta el final.

La joven dudaba, pero todo se resolvió cuando Luis Fonsi fue superbloqueado y mientras hablaba con la talent su silla se giró sin más opciones. Finalmente, Julieta decidió quedarse junto a Pablo López.

Gonzalo Sarfatti, una segunda oportunidad

Las Audiciones a ciegas de La Voz nos ha dejado momentos emocionantes. Los coaches tienen un papel muy importante y una de las decisiones que tienen que tomar durante las seis galas del concurso es darle una segunda oportunidad a uno de los talents que no logré entrar.

Este año, el elegido fue Gonzalo. El joven estaba muy nervioso durante su primera actuación y ninguno de los cuatro coaches giró su silla.

Pero la vida tiene momentos inesperados, y tras la petición de los coaches, el joven cantó a capella el mismo tema. Los cuatro decidieron que repitiera su Audición.

En su segunda actuación, los nervios seguían muy presente, pero cantó en español y lo hizo de una manera muy especial. Los cuatro giraron su silla esta vez y se quedaron muy sorprendidos cuando vieron a Gonzalo.

El joven decidió quedarse con Luis Fonsi, y nos demostró que las segundas oportunidades existen.

Alicia, amor en estado puro

Lo de Alicia fue algo único. La talent, que se dedica profesionalmente a la música, demostró tener una voz de esas que traspasan el alma.

Con un tema de Niña Pastori, la talent logró que los cuatro coaches girasen su silla, algo que no se esperaba para nada.

Los cuatro hicieron todo lo posible por convencer a la talent, que finalmente se quedó en el equipo de Antonio Orozco y protagonizó con el coach un momento muy especial.

María del Mar, un sentimiento que deja huella

La actuación de María del Mar nos dejó huella en La Voz. La joven cantó Nana triste con un sentimiento que hizo que Luis Fonsi no dudará en bloquear a Pablo López al girar su silla.

Malú y Antonio Orozco también pulsaron el botón por la talent, y Pablo, cuando fue a girarse, se llevó una gran decepción al ver que estaba bloqueado y que no podía optar por su voz.

La talent nos enamoró y no dudo en irse al equipo de Luis Fonsi, al que dejó una felicidad plena por tenerla en su equipo.

Nereida, un timbre muy especial

Nereida cantó en el escenario de La Voz El trato, un tema de Alejandro Sanz muy especial.

Su actuación revolucionó a los cuatro coaches, que giraron su silla para tenerla en su equipo, pero solo uno logró convencerla y ese fue Antonio Orozco. Su timbre de voz es único, ¡nos encantó!

Luna Orleans, la victoria de Malú

Lo de Luna fue una de las grandes batallas de la edición. La talent cautivó a los cocaches de una forma muy especial y logró que Malú, Luis Fonsi y Pablo López girasen su silla. Antonio Orozco fue a pulsa el botón cuando se encontró la sorpresa de estar bloqueado... ¡ups!

Tras una batalla campal por la voz de la talent, ha decido marcharse con Malú, que radiaba de felicidad por tener a uno de los artistas más deseados en su equipo.

Karen, el último pleno de la edición

Lo de Karen hubiese sido un pleno si no hubiese bloqueos, como ya ha pasado con otros artistas. Pablo López se llevó uno de los últimos bloqueos, y no pudo luchar por la voz de la joven.

Los cuatro coincidieron en que su actuación fue única y que tiene un timbre de voz asombroso. Karen no lo dudó, y decidió irse junto a Luis Fonsi ¡enhorabuena!