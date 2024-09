Esta talent le pide una explicación a Antonio Orozco tras no ser seleccionada: “Dime los fallos”

Gala nos ha puesto los pelos de punta durante su Audición a ciegas, pero lamentablemente no ha conseguido que ninguno de los cuatro coaches girara su silla, quedándose a las puertas de entrar en La Voz 2024.

La joven de 22 años ha interpretado ‘I will never love again’ y nos ha mostrado su preciosa voz. Lo tiene todo para triunfar en el concurso, y así se lo han hecho saber los coaches. Antonio Orozco, en varias de sus intervenciones, ha señalado que Gala ha cometido unos fallos que han provocado que no se girasen “por milésimas”.

“Qué pena los fallos”, se lamentaba Orozco cuando iban a despedirse de Gala. Cuando la talent ha contado que viene de una familia de músicos y que le gusta cantar boleros, los coaches han sentido curiosidad, pidiéndole que vuelva al centro del escenario para cantar algo en lo que ella se sienta cómoda y segura.

Antes de que Gala cantase ‘La gata bajo la lluvia’, Orozco se ha acercado una última vez a la talent para recordarle esos pequeños fallos, provocando que Gala estalle: “Pero dime los fallos, es que yo me he sentido bien”, ha señalado la talent, dejando boquiabierto al coach.

Gala nos ha maravillado con esta segunda puesta en escena y los coaches lo tuvieron claro: le han dado una segunda oportunidad para que repita su Audición a ciegas. ¿Logrará la próxima vez que alguno gire su silla? ¡Todo puede pasar en esta nueva edición de La Voz!