DECISION | ANDRÉS MARTÍN – ANDRÉS IWASAKI

Andrés Martín pasa a los Directos de ‘La Voz’

Pablo López, aún conmocionado y con el corazón dividido por la espectacular Batalla protagonizada por Andrés Martín y Andrés Iwasaki cantando ‘All I Want’, ha pedido perdón por no poder jugar más tiempo con ellos en ‘La Voz’, pero finalmente se ha dejado llevar por la voz de Andrés Martín: “Ojalá no me despierte nunca de tu verdad porque todo lo que quiero es seguir dando vueltas en tu tren”.