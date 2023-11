One Five deja sin palabras a Miriam Rodríguez con una actuación llena de personalidad

En esta edición de La Voz hemos visto a varios grupos luchar por convertirse en un nuevo fenómeno en nuestro país y One Five ha sido uno de ellos. Aunque no superaron las Audiciones a ciegas, Miriam Rodríguez vio algo especial en ellos y les hizo un hueco en El Regreso.

En el quinto programa de esta segunda oportunidad, la cantante gallega decidió seguir apostando por este grupo y los pasó a la siguiente fase. Ahora debían enfrentarse a otros dos talents con muchas ganas de volver a pisar el escenario de La Voz. ¡La competencia es muy dura pero ellos vienen a por todas!

One Five ha decidido apostar por una particular versión de Part of your world en la que los cinco integrantes han podido demostrar su enorme potencial. Tan especial e impactante ha sido su actuación que, cuando ha terminado, Miriam Rodríguez no ha podido evitar decir: "Qué locura". ¿Conseguirán reincorporarse al concurso de manera oficial?