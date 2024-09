“Es una cuestión de gusto musical”: Lara se queda sin plaza en La Voz

Yael ha dejado a los coaches en shock tras cantar ‘Lay me down’ de Sam Smith. Una actuación con la que ha puesto en pie a los coaches de La Voz que aseguraban que era una de las mejores que habían escuchado en mucho tiempo.

La siguiente en subirse al escenario es Lara. A sus 23 años se ha subido al escenario buscando una plaza en alguno de los equipos de los coaches.

La joven ha interpretado ‘All of me’, una actuación muy buena con la que no ha desafinado, pero con la que no ha logrado conectar con los coaches.

Ninguno de los coaches se ha dado la vuelta durante su actuación: “Me temo que tiene que ver más con el gusto musical que con otra cosa”, ha señalado Orozco.

Seguro que Lara seguirá luchando por sus sueños… ¡A por ello!