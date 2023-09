"Yo no creo en las tácticas ni en los trucos": Así se prepara Luis Fonsi para el estreno de La Voz 2023

Luis Fonsi es uno de los coaches que más veces a participado en La Voz y es que nos encanta. El puertorriqueño ha reconocido que regresa al programa una vez más porque La Voz es su casa: "Amo estar aquí y disfruto demasiado los momentos que se viven con los talents", ha señalado en una entrevista exclusiva.

Para Luis FonsiLa Voz 2023 supone un nuevo comienzo y esta preparado para empezar una nueva edición: "Quiero disfrutarlo con los coaches y vivir la magia que hay en este programa", ha reconocido.

Para que un talent este en el equipo de Fonsi tiene que tener pura magia, el coach ha reconocido que los artistas tienen que tener algo diferente: "Deben tener algo que nos ayude a apretar el botón sin pensarlo", asegura.

El puertorriqueño tiene claro que no existen tácticas ni trucos en su equipo: "No creo en eso, yo soy muy honesto y transparente. Cuando me gusta algo lo digo, lo siento y lo comparto con toda la honestidad posible y cruzo los dedo para que me elija a mí", ha admitido.

Dispuesto a todo por ganar La Voz 2023

Luis Fonsi conoce a las mil maravillas al resto de sus compañeros. No es la primera vez que trabaja con Malú, Pablo López y Antonio Orozco: "Regresar a su lado me llena de mucho amor, confianza y tranquilidad porque nos conocemos, nos respetamos y luchamos", ha confesado.

El coach lo tiene muy claro "es un privilegio" estar con ellos en esta nueva aventura que supondrá La Voz 2023.