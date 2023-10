El consejo de Pablo López a una talent eliminada: "Tienes que volver, es tremendo lo que haces"

Algunos talents deciden arriesgar mucho en las Audiciones a ciegas de La Voz. En un minuto y medio tienen que demostrar todo lo que saben y eso es lo que intentó hacer María Cerdán. La talent ha cantado una Zarzuela durante su Audición, pero la afinación no fue su mejor aliada.

Ninguno de los coaches giró su silla y por tanto, la talent ha visto como su sueño se ha roto. Con tan solo 20 años, la talent ha arriesgado mucho con la canción elegida y los coaches no han querido dejar que se marchase sin darle un valioso consejo: "¿Cómo tienes tanto valor?", preguntaba Antonio Orozco.

María ha reconocido que estudia en el conservatorio y que también sabe tocar el piano. Pablo López no ha perdido la oportunidad y querido animar a María: "Yo te diría que si disfrutas, tienes un texto y una canción con la que tu sientas, cojas todo lo que has estudiado y te lo lleves a una canción que te salga del pecho y vuelvas aquí".

"Es tremendo lo que haces, es una cosa que siempre he soñado y hoy lo he escuchado y lo he visto aquí", le continúo diciendo el coach.

Antonio Orozco piensa que es mucho mejor ser honestos con los artistas que pasan por el plató de La Voz y aconsejarles de la mejor manera posible. ¡Seguro que volvemos a ver a María en la próxima edición de La Voz!