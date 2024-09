Un comienzo único: los cuatro coaches cantan ‘I want it all’ en La Voz 2024

¡Menudo arranque! La Voz 2024 ha comenzado por todo lo alto: Pablo López, Malú, Luis Fonsi y Antonio Orozco se han subido al escenario por primera vez este año para dar el pistoletazo de salida a la sexta temporada de La Voz.

Los cuatro han cantado ‘I want it all’ protagonizado una actuación increíble que nos ha dejado con la boca abierta.

Un comienzo que nos ha puesto los pelos de punta, y es que como dice Malú “cada edición de La Voz es única”.

Los cuatro han puesto patas arriba el escenario con este tema y regresan dispuestos a construir una nueva familia: “Este lugar se ha convertido en nuestra casa”, asegura Fonsi.

Pablo López tiene claro que este año va a estar lleno de sorpresas, mientras que Orozco confiesa que algunas de las cosas más bonitas que le han pasado en su vida han sido en La Voz.

¡Descubre en el vídeo de arriba el espectacular arranque de La Voz!