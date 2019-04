MOMENTOS | ASALTOS LA VOZ

Tras la maravillosa actuación de Sergio Jiménez en los Asaltos de ‘La Voz’, Pablo López ha confesado la entrañable historia que esconde su canción ‘Vi’: “Cuando no tenía nada, David Bustamante me sacaba en sus conciertos por toda España y me mostró un balcón que me empujó a luchar, de ahí viene el título de la canción”. El coach y el asesor de Luis Fonsi se han fundido en un sentido abrazo.