¡Descúbrelas! Las cinco cosas sobre Laura Pausini que seguro no sabías

La coach de 'La Voz' se ha enfrentado a cinco preguntas que le hemos realizado, algunas de ellas clave para entender por qué está donde hoy está. Responde a cuestiones como cuál es la canción que mejores momentos le trae, o el primer regalo que le hizo un fan: "Fue una cosa loquísima".

Laura Pausini no se ha cortado un pelo en hablar sobre sus inicios en la música y ha confesado cuál fue el punto de inflexión que marcó el antes y después en su andadura en la industria musical: “Si no fuera por ese festival, no estaría hoy aquí. Ese fue el principio de todo”.

¡Descubre la respuesta de todas las preguntas dando al play!