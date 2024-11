La cercanía de Pablo López con sus talents, al descubierto en los ensayos: “Ha ayudado a mejorar mi canción”

Lola Eme ha demostrado sobre el escenario que la música es parte de ella, y que no quiere dejarla escapar. La talent de Pablo López ha brillado en los Asaltos de La Voz tras interpretar ‘Sargento de hierro’, una actuación que nos ha puesto los pelos de punta y que ha servido para ganar el billete a los Directos.

La talent quiere que La Voz sea una puerta que se abra para seguir formándose en el mundo de la música. “Me falta mucho por aprender”, ha señalado una talent que deslumbra en cada actuación. Porque, aunque parezca mentira, Lola Eme no ha estudiado música.

Superó las pruebas para entrar en Berklee, Boston, pero el tema económico frustró su sueño. “Si no me puedo pagar una carrera de música no significa que la música está fuera de mi vida”, ha dicho de manera contundente Lola, dispuesta a perseguir su sueño.

Un sueño que empieza a ser posible gracias a La Voz y a Pablo López, que muestra una cercanía hacia sus talents que estos agradecen. En el ensayo de Lola Eme, previo a los Asaltos, hemos podido ver al coach malagueño junto a la banda del programa, guitarra en mano y proponiendo cambios para que su talent brille aún más sobre el escenario.

“Ha sido brutal cómo ha querido ayudar a mejorar mi canción”, nos ha confesado Lola Eme tras ver a Pablo López analizando la letra, su actuación y su interpretación, proponiendo cambios para que la versión de Lola fuese sublime.

“Escucha música y se transforma: empieza a ver cosas que mejorar, cosas que cambiar”, ha comentado Lola acerca de su coach, que se implica al máximo con sus talents. Con Pablo a su lado, la talent ha probado estos cambios y se ha quedado maravillada con el resultado, algo que hemos podido ver y disfrutar sobre el escenario de los Asaltos de La Voz.

“Es algo que llama la atención, se nota que de verdad se preocupa por nosotros”, señalaba Lola Eme. Eso sí, Pablo López tiene un buen motivo para tener ese vínculo con sus talents, y es algo que no puede entenderlo de otra manera. ¡Haz clic en el vídeo y descúbrelo!