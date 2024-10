La cara de sorpresa de Malú al descubrir que ha eliminado al nieto de los del Río: “Su abuelo es íntimo de mis padres”

La primera batalla del equipo de Malú ha sido una auténtica pasada. El flamenco ha inundado el escenario de La Voz con Salva, Úrsula, Diego y Rafa, interpretando juntos ‘Menos mal’ y buscando cada uno su hueco en la fase de Asaltos.

Los talents nos han puesto la piel de gallina. El flamenco fluye por sus venas, y así lo han demostrado sobre el escenario. Tras muchas dudas, Malú ha elegido a tres de estos cuatro talents para seguir en el equipo, siendo Rafa el único que queda eliminado en la Gran Batalla.

“Me hubiera quedado con los cuatro”, nos confesaba Malú tras abrazarse con su talent, pero sentía que había hecho lo correcto. Por su parte, Rafa ha tenido unas palabras de agradecimiento por vivir la experiencia de La Voz, dirigiéndose también a sus compañeros de equipo: “Ganad por mí”, ha pedido el talent.

A modo de despedida, Eva González ha señalado que Rafa viene de una familia de artistas maravillosa, un dato que ha dejado a cuadros a Malú. “¿No lo sabes? Rafa es nieto de Rafael, el de los del Río”, ha puntualizado la presentadora.

Malú no se lo podía creer, totalmente paralizada y viendo desde la distancia que acababa de eliminar al nieto de un hombre que ha vendido millones de discos, y que nos ha puesto a todos a bailar con ‘Macarena’.

“Su abuelo es íntimo de mis padres”, le señalaba con pena Malú a Prince Royce, su asesor en esta nueva fase de La Voz. Rafa no contó este detalle porque quiere hacer una carrera musical que no esté vinculada a Rafael por ser ‘el nieto de’, y Malú ha aplaudido ese gesto del talent: “Chapó por él porque nadie, en ningún momento, me ha dicho nada”, recordando que ella también quiso empezar así.

Malú ha seguido comentando que sus padres y los abuelos de Rafa son amigos. “Eran”, ha apostillado Orozco, metiendo el dedo en la llaga y provocando las carcajadas sobre el escenario.

Pero, al final, esto es La Voz, y lo único en lo que nos fijamos en, como su nombre indica, la voz de los artistas. Y seguro que Rafa consigue su sueño si sigue luchando como ha demostrado hasta ahora. ¡Haz clic en el vídeo y no te pierdas este momentazo!