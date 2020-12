Black Stones canta ‘Have you ever seen the rain?’ en las Audiciones a ciegas de ‘La Voz Senior’

Black Stones sigue teniendo la misma pasión por la música tras sus cincuenta años de carrera. El grupo ha llegado a ‘La Voz Senior’ para demostrar que el rock no tiene edad. Black Stones interpreta ‘Hace you ever seen the rain?’ en las Audiciones a ciegas.

Los coaches no han girado sus sillas. Tras ver al grupo, los coaches se quedan sin palabras porque no se esperaban a un grupo como Black Stones. Rosana no puede contener las lágrimas por no haber dado al botón para que el grupo pasara. ¡Disfruta en el vídeo la actuación al completo!