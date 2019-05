"Un equipo lleno de fuerza"

La más junior de la edición de ‘La Voz Senior’ conquistó a Paulina Rubio cantando sobre el escenario ‘Somebody else’s guy’. Adriana Ceballos puso toda la fuerza y la garra en su actuación y por ello estrenó el equipo de la coach mejicana. Adriana, una mujer luchadora y valiente aseguró que venía a ‘La Voz Senior’ con el propósito de superarse a sí misma.

Charles Rolle es un ejemplo de superación, el talent de Florida se ha subido al escenario de ‘La Voz Senior’ para demostrar que la silla de ruedas no es un obstáculo para seguir disfrutando de su pasión: la música. Charles Rolle emocionó a los coaches de ‘La Voz Senior’ con una maravillosa versión de ‘Purpple rain’. Paulina Rubio no dudó en incorporar al talent a su equipo confesando que junto a Charles busca hacer una de las mejores experiencias de sus vidas.

Paulina Rubio: "Mi equipo tiene mucho rock and roll en esencia y en actitud"

El rockero de aspecto duro Frank Mercader ha pisado el escenario de ‘La Voz Senior’ con cerca de 50 años de carrera musical a sus espaldas. El talent de Barcelona brilló con una fantástica versión de ‘It’s a heartache’. Paulina Rubio no dudó un instante en girar su sillón ante la frase: “El rock and roll no tiene edad”.

Ricardo Rubén Araya abandonó el mundo de la música tras una promesa por la salud de su hijo. El talent argentino emocionó a todos en el plató de ‘La Voz Senior’ con su interpretación de ‘Caruso’. Paulina Rubio no dudó en girar su silla e incorporarle a su equipo.

Xavi Garriga lleva toda la vida dedicándose al mundo de la música y se presentó a ‘La Voz Senior’ para poder cantar con su propio estilo. Xavi puso el swing sobre el escenario con su versión de ‘Sweet home Chicago’. Su energía traspasó los sillones y Paulina Rubio decidió cerrar su equipo con la magia del talent catalán.