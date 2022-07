La trayectoria de Pol Calvo: de pasar las Audiciones a ciegas en el último segundo a ganar ‘La Voz Kids’

Pol Calvo se presentaba a ‘La Voz Kids’ como “el súper fan de Aitana”, ya que es la persona que más admira y su sueño era conocerla. El joven talent de 14 años vive en Barcelona y confesaba que si no puede ser cantante, quiere ser actor.

Desde pequeño ha visto ‘La Voz Kids’ y ha soñado con estar dentro del programa. Es su talent show favorito desde siempre.

En las Audiciones a ciegas, se subió muy nervioso al escenario pero poco a poco fue ganando seguridad para poder interpretar el complicado tema ‘I will always love you’ de Whitney Houston.

En el último segundo, Pablo López pulsó su botón. Un momento muy emocionante con el que el pequeño se quedaba totalmente en shock. “¡Es un chico!”, exclamaban el resto de los coaches al ver que no era lo que ellos creían. El coach malagueño pudo ver la enorme emoción del talent, que descubrió con solo una mirada que Pol era un auténtico fan de Aitana.

Tras declararse a Aitana su “fan número 1”, Pol pudo cumplir su sueño de cantar al lado de la coach barcelonesa el tema ‘Vas a quedarte’. Los coaches se quedaron boquiabiertos e incluso, la propia Aitana, confesó sentirse arrepentida por no girarse por la voz del talent. ¡Fue un auténtico momentazo!

En la fase de Batallas, Pol Calvo canto al lado de sus compañeras de equipo María Arilla y Carmen Alcalá. Los tres juntos realizaron una actuación sublime interpretando ‘Saving all my love for you’ de Whitney Houston.

A la hora de decidir, Pablo López confesó que seleccionaba a Pol Calvo para la siguiente fase tras dedicarle unas bonitas palabras: “Hay un artista que guarda el amor para este escenario”, anunciaba el coach antes de confesar su nombre.

En los Asaltos, Pol tuvo que volver a interpretar su tema de las Audiciones a ciegas. El joven talent barcelonés impactó muchísimo a todos con su maravillosa voz cantando ‘I will always love you’ de Whitney Houston.

Los coaches, que ya pudieron ver de frente la actuación, protagonizaron la reacción más histórica del programa: Pablo López y Antonio Orozco salían corriendo a abrazar a Pol, Lola Índigo lloraba desconsolada de la emoción, Luis Fonsi se quedaba totalmente en shock sentado en el suelo, Evaluna confesaba estar atónica con su interpretación.

El público del plató de ‘La Voz Kids’ fue el que votó para que Pol se convirtiese en el primer semifinalista del equipo de Pablo López. “Es tremendo hacer algo tan grande”, admitía el artista malagueño.

Ya en la Semifinal, el concursante se atrevió con una versión lenta de ‘What a feeling’, el tema de la película Flashdance. El joven catalán demostró durante su actuación su enorme evolución y su poderosa voz. No hay dudas de que Pol ha nacido para cantar, y lo ha dejado claro en el escenario de ‘La Voz Kids’.

El público del plató, nuevamente, fue la encargada de nombrar a Pol Calvo el primer finalista del equipo de Pablo López. “En mi casa me dicen que tengo otra cara, habéis sido inspiradores”, recalcaba el coach malagueño orgulloso de sus finalistas: Pol y Fran.

En la Final pudimos ver a Pol sobre el escenario en varias ocasiones. Al principio de la gala, los ocho finalistas realizaron una especial actuación al lado de Pablo López y Sebastián Yatra que interpretaron juntos 'Adiós'. En ese mismo instante, sorprendieron en el plató los 60 talents de ‘La Voz Kids’. ¡Qué momento más emotivo!

Cuando llegó el turno del equipo de Pablo López, Pol Calvo y Fran García sorprendieron cantando al lado del asesor del coach durante la edición. Antonio Orozco unió su voz a la de los finalistas para compartir un momento único cantando ‘Giran y van’.

En su actuación en solitario en la Final volvió a levantar a todos los coaches de sus sillones de la incredulidad. La voz prodigiosa de Pol Calvo inundó todo el plató al ritmo de ‘All by myself’ de Céline Dion. Un momento histórico de ‘La Voz Kids’.

Finalmente, antes de proclamarse como el ganador de ‘La Voz Kids 2022’, el joven talent barcelonés tuvo la oportunidad de cantar al lado del que ha sido su coach durante toda la edición. Pablo López cantaba al lado de Pol Calvo el tema ‘El gato’ creando un momento mágico en la Final. ¡Vuelve a ver este gran momento!