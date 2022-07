El histórico triplete de Pablo López: se corona campeón de los tres formatos diferentes de ‘La Voz’

La tercera edición de ‘La Voz Kids’ ha finalizado por todo lo alto con la victoria de Pol Calvo. Su emocionante actuación en la Final versionando ‘All by myself’ de Céline Dion, así como gala tras gala, ha cautivado al público para coronarse como campeón de ‘La Voz Kids’.

Su coach, Pablo López, se ha emocionado con la victoria de su talent quien, por cierto, ¡estuvo a punto de quedarse fuera en las Audiciones! Pablo López fue el único coach que se giró en su Audición, y justo al final de la actuación, una decisión que lo podría haber cambiado todo ya que el artista malagueño no habría podido vivir momentos como el de la Final junto al talent barcelonés cantando ‘El gato’.

Con la victoria de Pol, Pablo López ha sumado su tercera victoria en ‘La Voz’, logrando además un hito sin precedentes: coronarse campeón de los tres formatos diferentes del programa. ¡Los repasamos!

Andrés Martín, ganador de "La Voz"

En 2019, la primera temporada de ‘La Voz’ se saldó con una emocionante victoria de Andrés Martín tras cantar ‘When a man loves a Woman’ en la Final, siendo el estreno perfecto para Pablo López: ¡Estreno como coach y ganador!

Helena Bianco, ganadora de "La Voz Senior"

También en 2019, el artista malagueño aceptó el reto de encontrar a la mejor voz senior del país, asumiendo como coach en la primera edición de ‘La Voz Senior’.

Al principio se sintió abrumado, pensaba que el reto le venía muy grande, pero poco a poco empezó a sentirse más cómodo con el formato y con unos artistas que contaban con una experiencia sobre el escenario que tal vez no tenían los jóvenes de ‘La Voz’.

La edición finalizó con Helena Bianco, su talent vallisoletana, alzándose con la victoria en ‘La Voz Senior’ tras cantar ‘A mi manera’ en la Final.