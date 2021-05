Erik Verdier canta ‘And I am telling you I’m not going’ en las Audiciones a ciegas de ‘La Voz Kids’

Erik Verdier ha sido un auténtico huracán que ha pasado por el escenario de ‘La Voz Kids’ y ha logrado impresionar con su voz versionando el tema ‘And I am telling you I’m not going’ de Jennifer Hudson.

El talent barcelonés ha logrado obtener un hueco en el programa dentro del equipo de Rosario Flores gracias a que la coach se ha girado para sumar su voz.