David Cabot canta 'Wish you were here' en el Último Asalto de 'La Voz Kids'

No ha podido estar mejor representado el grupo británico Pink Floyd gracias a David Cabot y su guitarra para interpretar 'Wish you were here'. Ese toque personal a la hora de interpretar la canción ha sido alabado por todos los coaches.

El talent del equipo de Melendi ha demostrado de nuevo todo su talento y sus ganas de superar el Último Asalto de 'La Voz Kids'. ¡Revívelo!