Alejandro Gutiérrez canta ‘Fly me to the moon’ en las Audiciones a ciegas de ‘La Voz Kids’

Alejandro Gutiérrez ha llegado a ‘La Voz Kids’ dispuesto a superarse a sí mismo y demostrar su potencia vocal en las Audiciones a ciegas.

El talent barcelonés de 14 años ha escogido el complicado tema ‘Fly me to the moon’ de Frank Sinatra y ha logrado un ansiado pleno de los cuatro coaches.

Después de una difícil decisión, ha elegido pertenecer al equipo de Melendi por las bonitas palabras que le ha dedicado.