AUDICIONES A CIEGAS | ACTUACIÓN

Molly Puigcercos ha salido con mucha seguridad al escenario de 'La Voz Kids' y nos ha enamorado con su bonita versión del tema 'Thank you for the music' de ABBA. La pequeña talent se lo ha pasado bomba con su paso por las Audiciones a ciegas.