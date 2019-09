AUDICIONES A CIEGAS | ACTUACIÓN

Beatriz Martínez es una apasionada del rock and roll y se ha lanzado al escenario para demostrar su talento cantando el famoso tema ‘Friends will be friends’ de Queen. La joven talent ha disfrutado como nunca encima de un escenario en las Audiciones a ciegas de ‘La Voz Kids’.