El sentimiento de Juan Francisco pone los pelos de punta con ‘Entre sobras y sobras me faltas’

Nadia, Rafael y Estefanía ya han defendido su tema en la Semifinal de La Voz Kids. Los tres han brillado en el escenario con sus actuaciones por lo que Rosario lo tiene muy complicado.

Juan Francisco es el último talent del equipo de Rosario en subirse al escenario. El joven lo ha hecho seguro de sí mismo, aunque el tema que va a cantar es una de las canciones más bonitas del panorama español.

El talent ha cantado ‘Entre sobras y sobras me faltas’ de Antonio Orozco. Juan Francisco ha demostrado un sentimiento increíble y el propio Melendi apuntaba que había sido el mejor del equipo.

Juan Francisco se ha superado: “Lo has hecho mejor hoy que todos los días que te he visto, nos has puesto los pelos de punta”, señalaba Rosario.

Hasta el propio Melendi reconocía que había sido la actuación de la noche: “La voz te ha convertido en un artista mucho más amplio”, afirmaba el coach.

Lo cierto es que ha sido increíble y Rosario tiene una complicada decisión. ¡Revive su gran actuación en el vídeo de arriba!