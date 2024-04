¿Quién ha sido?: La cara de Melendi al perder a uno de los talents más especiales

El pequeño Luis ha vivido una noche mágica en La Voz Kids. El joven ha cantado ‘O mio babbino caro’ impresionando con su espectacular voz a los cuatro coaches.

Y es que este talent de 12 años ha cantado ópera con una voz que ha dejado a todos abismados. Ninguno quería hablar el primero porque saben que el coach que habla el último es el que tiene más posibilidades.

Melendi ha sido el primero en arrancar: “Tu actuación habla por sí sola, tienes una voz como los ángeles”, aseguraba.

El talent no quita su sonrisa de la cara: “Gané La Voz con un cantante lírico”, ha querido recordar el asturiano.

Bisbal ha admirado su valentía: “Me encantaría que te vinieras a mi equipo porque he tenido grandes experiencias”, añadía.

El almeriense ha visto que Luis se podía ir con Melendi y por eso no ha dudado en superbloquearle.

“Yo no he sido”, decía Rosario. Melendi se ha quedado con la boca abierta y Lola también aseguraba que no había sido ella: “Sabía que podía irse perfectamente con Melendi”, reconocía Bisbal.

Además, Bisbal ha lanzado una pulla tras el superbloqueo: “Elige con el corazón”, decía entre risas. ¡Qué momentazo!