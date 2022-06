Resumen de las terceras Audiciones a ciegas de 'La Voz Kids': conmovedoras decisiones en el último segundo

Fin de las terceras Audiciones a ciegas de ‘La Voz Kids’ y ya llegamos al ecuador de la primera fase del programa. Los coaches suman nuevos talentos a sus equipos y comienzan a llenarse de las mejores voces.

Pablo López continúa en cabeza con 10 artistas en sus filas. En esta gala ha logrado conseguir a dos nuevos talentos tras pulsar en el último segundo. Dos de los momentos más emocionantes de la noche.

Uno de ellos fue Pol Calvo. El joven barcelonés de 14 años pisó el escenario hecho un manojo de nervios pero sorprendió a todos con su interpretación del tema 'I will always love you' de Whitney Houston. Fue en el último segundo cuando el coach malagueño se giró dejando a Pol totalmente en shock.

Además, el gran momentazo ocurrió cuando se declaró fan absoluto de Aitana y pudo compartir con ella un dúo mágico sobre el escenario cantando ‘Vas a quedarte’. ¡Impresionante!

Otro de los momentos más conmovedores fue cuando Idaira Campaña supo que estaba dentro de ‘La Voz Kids’ tras ver a Pablo López pulsar su botón en el último momento. La pequeña cordobesa de 11 años logró conquistar al artista malagueño con su versión de ‘Ya lo sabes’ de Antonio Orozco. ¡No pudo contener sus lágrimas!

Con siete talentos en su equipo, David Bisbal se posiciona como el segundo coaches que más niños suma. En la tercera gala ha conseguido las dos voces más flamencas de la noche: José David Giménez y Mara Ugalde.

José David Giménez demostró toda su garra flamenca con una versión llena de personalidad del tema ‘Válgame Dios’ de Niña Pastori. El talent se decantó por el equipo del coach almeriense y agradeció muy emocionado poder estar dentro de ‘La Voz Kids’.

La elegante sevillana que interpretó Mara Ugalde también impresionó mucho a David Bisbal quién no dudó en bloquear a Sebastián Yatra para poder conseguir esta voz tras cantar 'Hay cosas en esta vida' de José León.

La siguiente coach en sumar talents a su equipo es Aitana. Quién acumula ya seis niños en total. En este programa ha sido elegida por Francheska Cruz y Naibeth Sánchez.

La primera fue “la princesa de La Voz Kids”, Francheska Cruz se ganó un fantástico pleno de los cuatro coaches tras su fantástica interpretación de ‘La llorona’ de Chavela Vargas. La pequeña madrileña de 9 años escogió el ‘Team Aitana’ sin dudarlo.

La siguiente en pertenecer al equipo de la coach catalana fue Naibeth Sánchez que demostró su gran talentazo durante las Audiciones a ciegas cantando una preciosa versión del tema 'Anyone' de Demi Lovato.

Finalmente, Sebastián Yatra arrasó en las terceras Audiciones a ciegas tras sumar a cuatro nuevos niños a su equipo.

El primero fue Shariff Ardá, el más rockero de la noche. El pequeño coruñés de 10 años levantó a todo el público al darlo todo cantando el famoso tema ‘Sweet child of mine’ de Guns N’ Roses. ¡Woow!

La segunda fue la dulzura de Paula Paredes que logró enamorar al coach colombiano con su interpretación de la canción '80 veces' de Rozalén. Seguida de María Borja, que también logró entrar dentro del ‘Team Yatra’ con una tiernísima actuación cantando 'Love someone' de Lukas Graham.

Finalmente, Diego Pulido fue el último talent que se incorporó al equipo de Sebastián Yatra. EL joven madrileño de 13 años demostró una enorme personalidad interpretando 'Guantanamera' de Guitarricadelafuente. Además, tuvo la oportunidad de cantar al lado del coach el tema ‘Robarte un beso’, ¡con dedicatoria incluida!

Resumen de equipos:

Pablo López (10 talents): Alberto Guzmán, Aroa Salaño, Rodrigo Cuesta, María Arilla, Fran García, Rocío Domínguez, Carmen Alcalá, David Gil, Pol Calvo e Idaira Campaña.

David Bisbal (7 talents): Enrique Gabarre, Irene Molina, Naia Castro, Triana Jiménez, Anaïs Mardivirin, José David Giménez y Mara Ugalde.

Sebastián Yatra (7 talents): Macarena Estévez, Leonor Villalba, Mario Falero, Shariff Ardá, Paula Paredes, María Borja y Diego Pulido.

Aitana (6 talents): Marina Oliván, Sandra Valero, Claudia Santamaría, Emilio Díaz, Francheska Cruz y Naibeth Sánchez.

