Conocemos a los últimos ocho semifinalistas de ‘La Voz Kids’ en un Asalto lleno de lágrimas y ternura

Finalizan los Asaltos y ya conocemos los nombres de los ocho semifinalistas restantes que acompañarán a los ocho talents que ya han conseguido su hueco en la Semifinal en el anterior Asalto: Triana Jiménez, Irene Molina, Aroa Salaño y Blanca Miralles, del equipo de David Bisbal, y Marina Oliván, Roberta Fauteck, Emilio Díaz y Carlos Higes, del equipo de Aitana.

Nuevamente, los equipos que han pasado a la siguiente fase se han conformado a través de la votación del público en el plató de ‘La Voz Kids’ (un talent por equipo) y la elección del coach y su asesor (tres talents por grupo).

Antes de comenzar a ver los primeros niños sobre el escenario, David Bisbal y Luis Fonsi se subieron al escenario transmitiendo su buena energía y mucha alegría durante la interpretación del tema ‘Dos veces’.

EQUIPO PABLO

El equipo de Pablo López y Antonio Orozco sorprendió mucho durante los Asaltos y, la votación del público y la decisión del coach, se conformó por cuatro voces muy diferentes de cara a la Semifinal: Pol, Fran, Marcella y Daniela.

Pol Calvo causó completa sensación cantando ‘I will always love you’ de Whitney Houston y el público tuvo claro que se merecía su puesto en la Semifinal. “Es tremendo hacer algo tan grande”, admitía el artista malagueño sobre su talent. ¡Su actuación fue una auténtica revolución!

La decisión de Pablo López, ayudado por Antonio Orozco, fue una de las más complicadas. Fran García, Marcella Mrvaljevich y Daniela de los Ángeles completaron el grupo de semifinalistas con tres voces de lo más diversas.

Fran cantó con mucha potencia el tema 'Show must go on' de Queen dejando a los coaches y asesores boquiabiertos, Marcella sorprendió con una perfecta interpretación de 'Shallow' de Lady Gaga, y Daniela realizó una versión con mucha personalidad del tema 'Driver's licence' de Olivia Rodrigo.

Nayeli Ruiz, Claudia Santamaría y Rocío Domínguez no lograron pasar a la Semifinal pero se fueron totalmente arropadas por su coach y su asesor. Además, vivimos un precioso momento en los Asaltos cuando Antonio Orozco compartió un dúo único cantando ‘Entre sobras y sobras me faltas’ con Rocío Domínguez. ¡Revívelo!

EQUIPO YATRA

Sebastián Yatra y Lola Índigo han sufrido mucho para decidirse por solamente cuatro voces de su equipo. Finalmente, con ayuda de la votación del público, se han quedado con dos niños y dos niñas con voces muy variadas: Macarena, Antonio, Marta y Mario.

La pequeña Macarena Estévez fue la elegida por el público para que pase a la Semifinal. La niña de 7 años se equivocó justo al principio de la canción pero no le desanimó para seguir cantando con mucha energía el tema ‘Bienvenidos’ de Miguel Ríos. Macarena estalló en lágrimas de emoción al terminar de cantar pero fue arropada con mucha ternura por todos los coaches y asesores. ¡Esta actuación formará parte de la historia de ‘La Voz Kids’!

Los últimos tres puestos para la Semifinal los decidieron entre Sebastián Yatra y Lola Índigo que tomaron su decisión muy emocionados. Finalmente escogieron a sus tres talents que acompañarán a Macarena en la siguiente fase: Antonio Cortés, Marta Porris y Mario Falero.

Antonio puso los pelos de punta a todos con su interpretación flamenca de 'Que te vaya bonito' de Vicente Fernández, Marta realizó una impresionante versión del tema 'Please don't make me love you' del musical de Drácula y Mario emocionó con el tema 'Cómo mirarte' de Sebastián Yatra.

Shariff Ardá, Guillermo Moreno y Paula Cañaveras no lograron pasar a la siguiente fase, pero se despidieron de Sebastián Yatra y Lola Índigo entre sonrisas y preciosas palabras de ánimo. ¡A seguir luchando por vuestros sueños!

Finalmente, no podemos olvidar destacar el precioso momento que nos dejó Evaluna Montaner con una actuación en solitario con la que brilló por completo en los Asaltos. La asesora de Aitana realizó la actuación más dulce de ‘La Voz Kids’ cantando ‘Aunque no sea conmigo’.

Tras la actuación, Aitana confesó muy emocionada la razón por la cual no pudo cantar al lado de la artista venezolana. “Me estoy curando”, admitía mientras se fundía con un emotivo abrazo con Evaluna.

