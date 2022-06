Así han sido las cuartas Audiciones a ciegas de 'La Voz Kids': mucha ternura, llantos y 'traiciones' entre los coaches

Ya hemos pasado el ecuador de las Audiciones a ciegas de ‘La Voz Kids’ y a los cuatro coaches les quedan cada vez menos huecos en sus equipos por lo que la lucha por encontrar las mejores voces se intensifica cada vez más.

Pablo López continúa a la cabeza con 12 talentos en su equipo. Tan solo le quedan tres para completarlo. En esta cuarta gala ha conseguido dos grandes voces: Antonio Cortés y Chloe Casugo.

Antonio Cortés conquistó a todo el público con su impresionante garra flamenca al cantar 'Que te vaya bonito' de Vicente Fernández. El sevillano causó mucha sensación entre los cuatro coaches que lucharon con uñas y dientes por el talent pero finalmente, decidió elegir el ‘Team Pablo’.

Chloe Casugo también impresionó mucho con su puesta en escena tocando el piano y cantando con el alma el tema 'You are the reason' de Calum Scott. Durante su actuación, Sebastián Yatra no pudo contener las lágrimas, Pablo López bloqueó a David Bisbal y Aitana estaba emocionadísima viéndola cantar. ¡Toda una revolución! Finalmente, se unió al coach malagueño y compartió un momento único a su lado interpretando el tema ‘Perfect’. ¡Vuelve a verlo!

David Bisbal ha sumado tres nuevas voces en las cuartas Audiciones a ciegas. Blanca Miralles, Mario Argüello y Rubén Gómez fueron sus seleccionados en esta gala.

La dulce voz de Blanca Miralles enamoró a los cuatro coaches ganándose un pleno con una preciosa versión del tema ‘Stand by me’ de Ben E. King. Con una gran sonrisa y mucha ternura, decidió unirse al ‘Team Bisbal’.

Los otros dos talentos con los que se ha hecho el coach almeriense también demostraron que la música corre por sus venas. Mario Argüello enamoró con una versión muy personal de 'Love of my life' de Queen y por su parte, Rubén Gómez sacó toda su garra de cantaor versionando el tema 'Tres puñales' de Marifé de Triana. ¡Maravillosos los dos!

Aitana continúa sumando poco a poco nuevos artistas a sus filas. En esta gala se ha hecho con las voces de tres chicas con una voz fantástica: Carla Pintor, Elia Camí y Marta Porris.

La pequeña Carla Pintor logró llenar el plató de magia con su interpretación del tema 'Un mundo ideal' de la película Aladdín. La niña, toda una fan de Aitana, pudo cumplir uno de sus sueños al cantar con la coach el tema ‘Arde’ a su lado. ¡Precioso!

Elia Camí también se consideró una fan más de Aitana y logró silenciar a todo el plató de ‘La Voz Kids’ con su prodigiosa y dulce voz. La talent barcelonesa de 14 años impactó mucho a los cuatro coaches con su versión más personal del tema 'Arde'. Además, pudimos disfrutar de uno de los grandes momentazos de la noche cuando cantó al lado de la artista catalana su tema '11 razones'.

Marta Porris también se unió al ‘Team Aitana’ tras sorprender en las Audiciones a ciegas con la interpretación del complicadísimo tema 'Please don't make me love you' del musical de Drácula.

Por último, Sebastián Yatra ha sumado a dos nuevas voces a su equipo, nueve en total. En la cuarta gala ha escogido a Joel Tena y Zoe Medina.

Joel Tena se subió súper nervioso al escenario de ‘La Voz Kids’ interpretando el tema ‘Cómo mirarte’ de Sebastián Yatra. El momentazo llegó cuando vio girarse al coach colombiano en el último momento y el pequeño talent no pudo contener las lágrimas de emoción.

Además, también logró animarse cuando Sebastián Yatra compartió un momento muy bonito a su lado interpretando a dúo su canción. ¡Un momento inolvidable!

Por último, durante la actuación de Zoe Medina se produjo uno de los momentos más épicos de la noche. Sebastián Yatra ‘traicionó’ a Aitana para conseguir a esta talent. Tras animarla a pulsar su botón a la vez que él, la bloqueó para que no pudiese optar a conseguirla, llevándosela automáticamente a su equipo. ¡La cara de Aitana fue todo un momentazo!

Resumen de equipos

Pablo López (12 talents): Alberto Guzmán, Aroa Salaño, Rodrigo Cuesta, María Arilla, Fran García, Rocío Domínguez, Carmen Alcalá, David Gil, Pol Calvo, Idaira Campaña, Antonio Cortés y Chloe Casugo.

(10 talents): Enrique Gabarre, Irene Molina, Naia Castro, Triana Jiménez, Anaïs Mardivirin, José David Giménez, Mara Ugalde, Blanca Miralles, Mario Argüello y Rubén Gómez.

(9 talents): Marina Oliván, Sandra Valero, Claudia Santamaría, Emilio Díaz, Francheska Cruz, Naibeth Sánchez, Carla Pintor, Elia Camí y Marta Porris.

(9 talents): Macarena Estévez, Leonor Villalba, Mario Falero, Shariff Ardá, Paula Paredes, María Borja, Diego Pulido, Joel Tena y Zoe Medina.

