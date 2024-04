Melendi reconoce que estuvo a punto de no aceptar ser coach de La Voz: "Me ha cambiado muchas cosas en mi vida"

Melendi ha regresado por todo lo alto a La Voz Kids. Para el coach, el programa supuso un antes y un después en su vida y eso que dudó mucho sobre si aceptar o no su participación.

En esta entrevista exclusiva le hemos preguntado por su primer recuerdo en La Voz y enseguida le viene una palabra a la cabeza: "Inocencia". El coach cuenta que venían los cuatro (Rosario, Bisbal y Malú) con un poco de miedo: "No sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar", señala.

Melendi reconoce que estuvo a punto de no aceptar el formato: "Esto para mí era dificil de aceptar, al final alguien desde arriba me dijo que lo tenía que hacer y el corazón también me lo dijo que lo tenía que hacer", cuenta.

Una decisión de la que no se arrepiente: "Gracias a Dios que lo hice porque me ha cambiado muchas cosas en mi vida y doy las gracias por ello", confiesa.

Las primeras veces de Melendi

Al coach también le hemos preguntado por su primera vez en un escenario, muchos de ellos en bares de Oviedo con un grupo que tenía en aquel entonces.

Su primera canción fue 'El informe del forense' que escribió junto a 'Sin noticias de Holanda' y otra tercera canción que no puede decir en este programa.

Melendi confiesa que la primera vez que le reconocieron por la calle le confundieron con otro, algo que recuerda como un momento muy divertido. ¿Y el primer regalo de un fan? ¡Descubre todas sus respuestas en el vídeo de arriba!