La jugada de Lola Índigo con el superbloqueo que destroza a Melendi: “Corto contigo”

Iker ha revolucionado el plató de La Voz Kids. El pequeño de 11 años ha cantado ‘Sweet child of mine' de Guns N’ Roses consiguiendo que los cuatro coaches giren sus sillas.

Melendi ha sido el primero en girarse, y después de él lo han hecho Bisbal, Rosario y Lola Índigo. Entre los cuatro ha comenzado una batalla épica.

El coach asturiano ha sido el primero en tomar la palabra recordándole a Iker que ha sido el primero en girarse: “Eres el tipo de artista que quiero en mi equipo”, ha señalado.

Iker escuchaba atenta al coach: “Históricamente todos los artistas que tienen una vena más rockera han hecho una mejor carrera en mi equipo”, continuaba diciendo Melendi.

En ese momento, Bisbal le ha dicho a Lola Índigo: “¿Y si le bloqueamos?”, y la artista no lo ha dudado ni un segundo.

La silla de Melendi se ha girado, pero el coach estaba tan pendiente de su discurso y de convencer al talent, que no se ha dado cuenta que había sido superbloqueado.

Cuando Melendi ha visto que ya no podía optar al talent lo ha lamentado muchísimo: “¡No, no, no!”, gritaba el asturiano. Melendi estaba convencido de que había sido Bisbal: “Lo mejor ha sido es que has seguido hablando 30 segundos y no te habías dado cuenta”, comenta el almeriense.

“Ah que no has sido tu”, ha dicho Melendi, después de que David le insistiera de que ya vería la repetición. ¡Ni Rosario se había dado cuenta!

En ese momento Melendi le ha dicho a Lola que cortaba con ella, pero acto seguido se han dado un abrazo. ¡Menudo momentazo!