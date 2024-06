Melendi se deshace en halagos hacia esta talent de La Voz Kids: “No te creas lo que te voy a decir”

La pequeña Vera se ha comido el escenario con ‘Je t’amie’, un tema en francés que ha tocado el corazón de Melendi en su Asalto. El coach no ha dudado en darle el pase directo a la Semifinal de La Voz Kids junto a Marc.

La talent se ha convertido en una de las favoritas de Melendi y sus asesores, Mau y Ricky. Ya en sus ensayos, el coach ha podido ver algo muy especial en ella y no ha dudado en decírselo.

“No te creas lo que te voy a decir”, ha advertido Melendi, que no quería que se le subiese a la cabeza. Sin embargo, el asturiano no ha podido evitar elogiar su talento: “Tú sí has nacido para esto”.

Vera ha demostrado en su actuación mucha elegancia y sensibilidad. ¿Conseguirá llegar a la Final de La Voz Kids?