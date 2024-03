Cada vez falta menos para disfrutar de la quinta temporada de La Voz Kids. Una nueva edición en la que Melendi, Lola Índigo, David Bisbal y Rosario se sentarán en el sillón rojo con un único objetivo: conseguir a la mejor voz kids de este país.

Pero antes, vamos a echar la vista atrás para revivir las mejores actuaciones de los coaches en el plató de La Voz Kids. Los cuatro han pisado en alguna ocasión el escenario, ya sea de asesores, de invitados o como coaches. ¿Las recuerdas?

David Bisbal hizo historia con Rosa López en La Voz Kids

Sin irnos muy lejos, el año pasado David Bisbal contó con Rosa López como su asesora. Los dos protagonizaron sobre el escenario una actuación histórica con la que celebraron sus 20 años en la música.

Los dos artistas se reencontraron en el escenario cantando Vivir lo nuestro, una canción muy especial ya que fue la primera que interpretaron juntos en un escenario.

Lo cierto es que a lo largo de las cuatro ediciones del formato, Bisbal nos ha dado actuaciones memorables. En 2022 cantó Dos veces junto a Luis Fonsi, su asesor en aquel año. Los dos artistas rebosaron de buena energía el plató protagonizando un momento inolvidable.

La emoción de Rosario con los más pequeños

Rosario también nos ha dejado actuaciones muy especiales en las tres ediciones en las que ha participado de La Voz Kids.

La coach ha aceptado todas las peticiones de los más pequeños, pero si hay una que no podemos sacar de nuestra memoria es cuando en 2019 cantó junto a una talent y su asesora, Lolita Flores Te quiero vida mía. Las tres protagonizaron un momento único en el escenario del concurso.

La coach se ha dejado el alma para cumplir el sueño de todos los niños que han pisado el escenario y aunque algunos no fueran seleccionados, no ha dudado en cantar con ellos algunas de sus canciones como hizo con Daniela, una talent que no pasó las Audiciones y con la que compartió un momento muy bonito al interpretar La gata bajo la lluvia.

Melendi ha enamorado con sus canciones en el escenario

El artista asturiano lleva dos años sin ser coach de La Voz Kids y por eso estamos deseando volver a verle y recordar estos momentos tan emotivos. Es dificil quedarnos con su mejor actuación en el formato, por eso hemos elegido dos por el gran significado que tienen.

En 2021 el coach asturiano cantó con un talent en el Asalto Final su canción Sin remitente, pero antes de cantarla explicó el significado de su canción. Un momento muy bonito el que vivimos ese día en La Voz Kids y el conocer más de cerca el lado más personal del artista.

Otra de las actuaciones que nos llevamos del artista fue cuando cantó una de sus canciones más míticas en el escenario de La Voz Kids. Lo hizo a capella y ambos nos enamoraron al interpretar Con solo una sonrisa. ¡Nos encantan!

Lola Índigo y su espectacular actuación como asesora

Lola Índigo se estrena este año como asesora de La Voz Kids, pero antes la hemos visto como asesora del concurso. En 2022 la artista fue asesora de Sebastián Yatra y cantó La niña de la escuela junto a los dos finalistas del colombiano creando un auténtico espectáculo en el plató.

Estamos deseando ver a Lola sobre el escenario cantando con los talents. Seguro que son muchos los que la piden una de sus canciones. ¡Muy pronto, la quinta edición del formato en Antena 3!