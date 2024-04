Lola Índigo rompe a llorar en La Voz Kids: “A veces conectas con la gente y no sabes por qué”

Lola Índigo ha mostrado sus sentimientos tras una actuación de La Voz Kids. La coach se ha sentido muy identificada con la actuación de Rafael y no ha podido evitar emocionarse.

El talent no ha tenido dudas, y aunque ha tenido donde elegir, ha decidido irse con Lola. La coach se acercaba a él para darle un abrazo: “No sé muy bien por que me ha pasado esto”, decía entre lágrimas.

Lola ha intentado explicar lo que ha sentido: “A veces conectas mucho con la gente y no sabes por qué, yo he conectado contigo y he sentido muchas cosas en tu voz”, admitía.

¡Qué momento tan especial! Lola le ha dado las gracias al joven, y es que sin duda la coach ha sentido mucho con su actuación. ¡Revívelo en el vídeo de arriba!