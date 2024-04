La disputa entre Rosario y Melendi por el soul de Samantha: “Voy a luchar por ti a muerte”

Samantha ha sido la siguiente artista en subirse al escenario. Viene desde Mallorca, pero es venezolana y se ha marcado una actuación muy especial.

La talent ha cantado ‘I put a spell on you’ de Nina Simone con una voz muy particular. Melendi y Rosario no han tardado en darse la vuelta para luchar por su voz.

Los dos coaches han sido los únicos en pulsar, y en ese momento han utilizado sus mejores armas para quedarse con la talent.

“Nos hemos dado la vuelta Rosario y yo que somos los que más sabemos de música de los cuatro”, ha dicho el asturiano bromeando.

Aunque tiene claro una cosa: “Yo voy a luchar por ti a muerte”, ha confesado. Rosario, por su parte, ha intentado convencerla por todos los medios, pero las palabras de Melendi han alado mucho más en la talent.

“Me gustan las voces reconocibles, es lo que me ha pasado contigo. Un artista no solo es la voz”, señala Melendi.

Samantha lo ha hecho perfecto, y solo tiene que trabajar una cosa: “Tiene que transmitir lo que estas sintiendo y quiero que lo hagamos juntos”.

La talent no lo ha dudado y se ha ido directa al equipo de Melendi. ¡Ya estás dentro de La Voz Kids!