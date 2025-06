Los coaches de La Voz Kids se sinceran: ¡estas son sus canciones más personales!

¿Qué canción les hace llorar? ¿Cuál les recuerda a un momento único? ¿Y esa que no pueden dejar de escuchar una y otra vez? Los coaches de La Voz Kids se han enfrentado a un reto muy especial… ¡pero fuera del escenario!

Durante un momento relajado entre grabaciones, les propusimos un divertido juego musical para descubrir sus gustos más íntimos y emocionales. El resultado: confesiones sinceras, muchas risas y hasta un momentazo musical improvisado.

En este juego tras las cámaras, cada coach respondió a preguntas tan sencillas como reveladoras, Además, Manuel Turizo, como no podía ser de otra forma, se animó a cantar en plena dinámica. ¡No pudo resistirse! Su voz y carisma conquistaron al equipo entre risas y aplausos, demostrando que la música le sale de forma natural incluso en los descansos.

Por su parte, David Bisbal compartió una de sus confesiones más emotivas: “Hay una canción de Celine Dion que me hace llorar. Me emociona mucho y me motiva a luchar por los sueños”. Por su parte, Edurne tiene claro que hay una canción que desde la escuchó era una emoción increíble: 'Es 'Que lloro' de Sin Bandera', asegura.

Una declaración sincera que tocó el corazón de todos. Además, al recordar los momentos más especiales de su vida, Bisbal volvió a su infancia en Almería: “Todas las rumbas y sevillanas que sonaban en mi casa me transportan directamente a esa época”, dijo con una sonrisa.

Para Lola Índigo, 'La Reina' es una canción que le levanta el ánimo en cualquier momento, mientras que Turizo destaca 'cualquier ballenato', Bisbal tiene claro que 'La Bachata' es una canción que le apasiona.

Este juego espontáneo y cercano nos ha permitido descubrir un lado más íntimo de nuestros coaches, reforzando algo que todos intuíamos: la música forma parte de sus raíces, sus recuerdos y sus emociones más profundas.