Así comienzan las últimas Batallas de ‘La Voz Kids’: “¡Qué noche tan difícil!”

Comienza la segunda noche de Batallas de ‘La Voz Kids’. Aitana, Sebastián Yatra, Rosario y David Bisbal tienen que reducir sus equipos y entre los tres talents que actúan en cada Batalla solo pueden quedarse con uno.

Solo una voz puede pasar a la siguiente fase, y por eso, los coaches sufrirán mucho con sus decisiones: “Eso de tener que elegir a uno cuesta muchísimo”, confiesa Rosario.

Esta noche conoceremos a los artistas que pasarán a los Asaltos. Tres pequeños talentos en el escenario, que lucharán hasta el final por conseguir la victoria.

Una difícil decisión, en la que una noche más, los coaches no estarán solos. Los asesores volverán a jugar un papel muy importante, aunque algunos agradecen no tener la última palabra, como Rosa López: “Yo no me pongo en tu piel”.

Además, esta noche habrá más robos. Sebastián Yatra y Rosario todavía pueden robar un talent, mientras que Aitana dispone de los dos robos. El único que ha agotado su cupo es David Bisbal.

Los jóvenes artistas saben lo que se juegan y todos sueñan con seguir en sus equipos en los Asaltos de ‘La Voz Kids’. ¡Se viene una noche de lo más emocionante! A partir de las 22.00h en Antena 3.