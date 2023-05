Adrián Gimeno canta ‘Never be alone’ en las Audiciones a ciegas de ‘La Voz Kids’

Adrián Gimeno tiene quince años, pero lleva desde pequeño cantando. Al parecer todo viene de su abuela, que, aunque no se dedicaba profesionalmente a la música, también le gustaba cantar.

Adrián ha elegido un tema de Shawn Mendes para su Audición. El talent ha cantado ‘Never be alone’ ante los coaches.

Lamentablemente ninguno de los cuatro coaches ha decidido pulsar el botón por lo que Adrián se ha quedado fuera del concurso.

A pesar de no haber sido elegido, Adrián le ha preguntado a Pablo López si podía cantar con él una canción muy especial.

Adrián y Pablo López han cantado ‘Te espero aquí’ en las Audiciones a ciegas de ‘La Voz Kids’ protagonizando un momento mágico en el programa. ¡Seguro que Adrián nunca lo olvidará!