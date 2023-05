La lección que una talent eliminada le dio a Pablo López: “Es un guantazo en la cara para cualquier adulto”

Pablo López se ha llevado dos grandes regalos en las 'Audiciones a ciegas' de 'La Voz Kids'. El primero de ellos fue cantar junto a Andrea y el segundo la lección que le dió la pequeña Adriana.

A pesar de dejar los miedos a un lado, Adriana no ha logrado superar las Audiciones a ciegas interpretando 'Shape of you' de Ed Sheeran.

La talent no perdió la sonrisa en ningún momento a pesar de que ningún coach se girara. Cada uno ha animado a la talent de 13 años para que lo siga intentando, y esperan verla en la próxima edición de 'La Voz Kids'.

Pero, más allá de los ánimos, Aitana no sabía qué más decirle a Adriana. En cambio Pablo López, que ya lleva varios años como coach del formato, ha compartido una reflexión que precisamente Adriana le ha recordado, al igual que otros tantos talents que no superan esta fase del programa.

"Me han enseñado que no es nada duro decir que no", confiesa el malagueño. Y es que los coaches, al no pulsar el botón, se giran con tristeza e incertidumbre cuando los niños tienen una cara de ilusión por verlos, por estar un rato con ellos viviendo un agradable momento, y por pisar un escenario como el de 'La Voz Kids', "un guantazo para cualquier adulto", dice contundente.