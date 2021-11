“El que no llora no mama”: Aurora suplica a Miguel… ¡y él le da la espalda!

En el primer panel de La ruleta de la suerte, Miguel no ha empezado con muy bien pie. Después de caer en el ‘se lo doy’ una vez pero con el marcador vacío, el concursante ha vuelto a caer dos tiradas después en este mismo gajo.

Ha sido entonces cuando Aurora le ha rogado que fuese ella la afortunada que recibiese el dinero de su marcador. Pero para sorpresa de todos, el concursante ha decidido dárselo a Nerea, que ni siquiera ha tenido una palabra de súplica.

“Dicen que el que no llora no mama pero aquí se ha demostrado que eso no es verdad”, ha sentenciado Aurora después de ver el zasca de Miguel. ¿Qué justificación habrá dado Miguel?

¡Descúbrelo todo en el vídeo de arriba!