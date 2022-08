¿Verdadero o falso? Las islas Seychelles ponen contra las cuerdas a David

El panel de verdadero o falso es una caja de sorpresas para los concursantes de ‘La ruleta de la suerte’, y más aún si se le suman los nervios del momento. Así ha sido el caso de David en este panel sobre las islas Seychelles que, gracias al gajo de ‘todas las vocales’, ha decidido que era el momento de utilizarlo y ver el panel mucho más claro con las vocales… ¡y además gratis!

Con 325 euros ya en su marcador, estaba muy seguro de que era hora de resolver. Al tratarse del panel de ‘Verdadero o falso’ el concursante debía responder si era cierto o no lo que se afirmaba en el panel para llevarse otros 200 euros. Sin embargo, David no ha tenido tanta suerte cuando se la ha jugado en un ‘cara o cruz’, ya que no conocía la respuesta de la verdadera ubicación de estas islas paradisíacas. ¿Tú lo acertarías? ¡No te lo pierdas en el vídeo!