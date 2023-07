“Ya veo que has hecho caso a tu madre”: Jorge Fernández replica a Gema su fallo

Antes de que los participantes tiren de la ruleta y digan las palabras, Jorge Fernández siempre les aconseja para que no se vuelvan locos a la hora de poder perder el dinero ganado. Exactamente eso le ha pasado a Gema que venía mentalizada de casa con un mensaje muy claro de su madre y al final no le ha salido nada bien.

Desde pequeños siempre hemos hecho caso a lo que dicen nuestras madres. Al parecer, María hoy ha aprendido la lección al no hacer caso a su mensaje: “Que no me arriesgara, que si lo veía que lo sabía…”.

Por otro lado, también está Jorge, que suele guiar a los concursantes en sus jugadas antes de que adivinen los paneles. Tras el fallo, el presentador se lo ha replicado: “Ya veo que no has hecho caso a tu madre…”. A pesar de ello, le ha mandado un mensaje a la madre de María para que no le callera tanta bronca en casa: “Mamá entiéndelo, que el super comodín mola mucho y había que tirar”. ¡Vuelve a ver el fallo de Gema en el vídeo!