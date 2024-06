La sorpresa de Ali al descubrir cuánto dinero se ha llevado en el Panel Exprés: "Mejor no haber preguntado"

Ali ha caído en el gajo del 'Exprés', teniendo así la oportunidad de resolver muchas letra sin necesidad de tirar de La ruleta de la suerte.

Aunque Jorge Fernández suele comunicar a los concursantes la cantidad de dinero que tienen acumulada en su atril, en esta ocasión no lo ha hecho.

Cuando la concursante del atril amarillo ha resuelto el panel y ha sabido todo el dinero que tenía, ha agradecido no saberlo antes para no ponerse nerviosa: "Mejor no haber preguntado para no agobiarme".

Un hecho que ha valido la pena porque, ¿sabes cuánto dinero se ha llevado? ¡Descúbrelo en el vídeo!