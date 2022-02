Un riesgo que hay que asumir: Vanesa se atreve con una complicada tirada en ‘La ruleta de la suerte’

¡Vanesa está cumpliendo su sueño! No sólo ha venido a jugar a ‘La ruleta de la suerte’. Además, la concursante ha hecho varias tiradas seguidas muy buenas y ha podido acumular bastante dinero. No obstante, la letra oculta aún no ha salido y Vanesa viene a por todas. ¿Podrá evitar la quiebra?

Sin apuntar siquiera, la concursante ha tenido la suerte de caer en el gajo ‘me lo quedo’ y, aunque casi se libra por un despiste, Pablo se ha tenido que despedir de los 725 euros que tenía en el marcador.

Con 875 euros, ¿le compensará seguir tirando a Vanesa? La letra oculta todavía no ha salido y el supercomodín está en juego. Con la quiebra en una posición muy mala, la concursante se ha atrevido a seguir tirando. ¿Habrá salido bien la jugada?

