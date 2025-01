“Quiero casarme”: Omara confiesa que está esperando a que Jaime, su novio, le pida matrimonio

Durante su presentación, Jorge Fernández ha aprovechado para lanzar la pregunta del millón: “¿Te vas a casar o qué, Omara?” Con una sonrisa, ella respondió: “Me quiero casar cuando me lo pida”. Omara dejó claro que prefiere esperar a que su pareja dé el paso. Incluso, entre risas, le envió una indirecta muy directa: “El anillo, ¿para cuándo?”, haciendo referencia al famoso tema de Jennifer López. Jorge aprovechó el momento para mandarle un mensaje al novio: “¡Venga Jaime estírate, que Omara tiene ganas ya!”.

Al preguntarle por qué aún no había llegado la esperada pedida, Omara explicó: “No pone excusa, pero tampoco me lo pide”. Además, reveló que le encantaría utilizar el dinero del programa para reunir a toda su familia en ese día tan especial: “Hasta que no tenga a todos reunidos, yo no quiero hacerlo”.

Omara arrancó el programa sumando 100 euros, pero lo que realmente conquistó al público fue su naturalidad y buen rollo. ¿Será esta indirecta el empujoncito que necesitaba Jaime? ¡Quién sabe! Lo que está claro es que La Ruleta de la Suerte nos ha regalado otro momento inolvidable. ¡No te lo pierdas!