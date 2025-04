Mejores momentos | 16 de abril

“¡Lo que quería Jesús y además sin apuntar!”: Carla cae en el Gran premio, pero falla en su estrategia

Carla no ha sabido jugar bien sus cartas. La concursante no ha querido utilizar el Me lo quedo y ha perdido el turno sin ningún comodín en sus manos. ¡El juego no perdona!