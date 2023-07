¿Podrá superar la cuenta atrás? Menos de un minuto y 600 euros en juego

Los nervios pueden jugar una mala pasada y el concursante lo sabe mejor que nadie. Tras debatirse si levantar el ‘exprés’ o no, se ha lanzado a la piscina y… ¡ojalá no lo hubiese hecho! El final no ha acabado siendo lo que él esperaba.

Parecía que todo iba bien, pero en los últimos 10 segundos Javi se ha quedado en blanco y no ha visto una de las palabras. “Tranquilo”, le ha intentado calmar Jorge Fernández durante los últimos segundos.

Sin embargo, el chico ha confundido “boca” por “boda” y ha acabado perdiendo casi 600 euros… ¡Lo que cambia una vocal y unos segundos de más!