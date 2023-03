¡Qué pena! Leticia se ‘resbala’ al resolver el panel después de una brillante jugada

Todo apuntaba a que iba a ser una muy buena jugada. Leticia no hacía más que aumentar el dinero de su marcador y conseguir así buenos gajos, tanto es así que hasta ha logrado encontrar cuál era la letra oculta del panel que además aparecía tres veces. Con ello, seguía aumentando dinero y, además, consigue llevarse a su mesa el supercomodín.

No podía ir mejor la jugada hasta que, decidida y dispuesta a resolver y llevarse así todo lo acumulado... ¡La concursante se ha hecho un lío al leer la solución! Las caras de asombro se mostraban en todos los presentes en este programa de 'La ruleta de la suerte'. Leticia leía el panel y se equivoca de palabra, rectificaba, pero volvía a equivocarse otra vez más hasta que al final consigue decirlo bien, pero ya era tarde para darlo por correcto: “Me da a mí que te van a dar el hachazo, ¡qué pena!” ,le decía Jorge Fernández, que además le recordaba que no podía tampoco usar el supercomodín ya que, como no había resuelto bien, no podía llevárselo.

¡Una auténtica pena justo en el final de su jugada! ¡Dale al play y no te pierdas este momento!