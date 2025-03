“Los pelos de punta, me habéis puesto todos los padres”: Irene y Félix se quedan a las puertas de la final tras caer en el Bote

Si algo les identifica a Irene y a Félix es quedarse al límite de perder el tuno, y así lo han demostrado durante todo el concurso, pero siempre han conseguido librarse, y esta vez no ha sido diferente porque han caído en los 75 euros, eso sí, por muy poquito.

Los concursantes han querido ir a por todas e intentar caer en el Bote, pero pensándoselo mucho, porque Félix no estaba seguro de si llegarían. Por desgracia, no han tenido suerte, y eso que lo han intentado los dos juntos. La fuerza ha sido tanta, que se han pasado, pero de algo se han dado cuenta: llegar, llegan seguro.

Aun así, no se han rendido y han dejado la ruleta en el sitio perfecto para llegar a la próxima al Bote. Como no hay dos sin tres, esta vez han optado por no tirar los dos y se ha lanzado Félix decidido a hacerlo solo.

Y, ¡vaya tirada! Padre e hija se han dado un abrazo lleno de amor y orgullo de conseguir ese pedazo de Bote de casi 1.500 euros: “Los pelos de punta, me habéis puesto todos los padres”, ha dicho Jorge Fernández emocionado por la relación tan bonita que tienen entre ellos.

Ahora, a Irene le tocaba lo difícil, resolver, pero la concursante lo ha conseguido y es que los dos lo tenían muy claro “Vaya programón que habéis hecho las tres parejas”, ha vuelto a sorprenderse el presentador.

A pesar de que se han marcado un panelazo, no han conseguido superar a Pere y a Raquel y, por lo tanto, no van a ser los afortunados en jugar la final, pero se han quedado muy cerca y han conseguido irse a casa con 2.800 eurazos ¡Revive este momentazo!