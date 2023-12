“Oye, no puede ser”: los concursantes entran a La ruleta con el pie izquierdo

Entrar en calor en La ruleta de la suerte a veces se hace difícil. El comienzo de Carol y Jorge se les ha complicado y han entrado en un bucle de mala suerte, perdiendo los árboles navideños con los que habían inaugurado el marcador.

Carol ha caído en la quiebra, perdiendo 725 euros, el arbolito y pasándole el testigo a su compañero del atril rojo. “Qué rabia”, ha dicho la concursante. Sin embargo, Jorge no ha tenido mejor suerte...

“Oye, no puede ser”, ha advertido Jorge Fernández, tras ver que ambos lo perdían todo en el primer panel. La suerte no ha estado de su parte, pero todavía no está todo perdido. ¿Conseguirán remontar a lo largo del concurso?